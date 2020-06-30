Движение под путепроводом на Московском шоссе вновь ограничат

-

В Рязани вновь ограничат движение под путепроводом на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На сайте мэрии сообщается, что движение под путепроводом у перекрёстка Первомайского проспекта и улицы Вокзальной ограничат с 23 часов 30 июня до 6 часов 1 июля. Причина – ремонт водопровода.

Сообщается, что будут закрыты полосы для движения со стороны Московского шоссе. Проехать в этом месте можно будет по встречной полосе в двух направлениях.

Из-за работ будет прекращена подача холодной воды в дома №№1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3, 3А, 3Б, с 20 по 78 (чётная сторона) на Михайловском шоссе; в дома №№2, 4, 6А на Заводском проезде; в дома на улице Огородной, в дом №2 на 3-м проезде Михайловского шоссе, а также в дом №1 на площади Димитрова.