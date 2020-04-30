Дезинфекцию Рязани продолжат и в майские праздники

Дезинфекция города от коронавируса продолжится и в майские праздники. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
В городе специальным раствором продолжат обрабатывать места общего пользования, улицы, тротуары, а также парки и скверы. Работы будут проводиться по будним дням – с понедельника по пятницу.
Также будут обрабатываться пешеходные переходы, остановки общественного транспорта. Во время обработки эти территории закрываются для доступа людей.
– Городские улицы и тротуары также продолжат обрабатывать по графику – два раза в неделю (вторник, четверг), – говорится в сообщении администрации Рязани.
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