Депутат Госдумы Елена Митина написала «Диктант Победы» в Рязани

В четверг, 3 сентября, Рязанская область присоединилась к Всероссийской акции «Диктант Победы». В регионе было открыто около 100 площадок для желающих принять участие в акции.
Депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина написала «Диктант Победы» в школе №41 города Рязани вместе с директором Владимиром Зайцевым и учениками 7-11 классов. Мероприятие было организовано с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм.
Первый заместитель председателя Рязанской областной Думы, член президиума регионального политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» рассказал о законопроекте, меняющем принцип формирования зарплат, которые работают в...