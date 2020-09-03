Депутат Госдумы Елена Митина написала «Диктант Победы» в Рязани

В четверг, 3 сентября, Рязанская область присоединилась к Всероссийской акции «Диктант Победы». В регионе было открыто около 100 площадок для желающих принять участие в акции.

Депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина написала «Диктант Победы» в школе №41 города Рязани вместе с директором Владимиром Зайцевым и учениками 7-11 классов. Мероприятие было организовано с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм.

– В этом году мы отмечаем 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, было проведено множество мероприятий и патриотический акций, связанных с этой датой, – отметила парламентарий. – «Диктант Победы» – это еще одна возможность для нас вспомнить о героях и событиях того страшного времени, проверить свои знания истории страны.