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Центральная городская библиотека имени Есенина оформила зал к 925-летию Рязани

В центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина в Рязани появился зал, оформленный специальной к 925-летию Рязани. В нём можно увидеть исторические фотографии, скульптуры, портреты наших знаменитых земляков, книги об истории и настоящем города. 

Лариса Крохалёва о новом зале библиотеки

По словам директора библиотеки Ларисы Крохалёвой, этот проект был реализован совместно с Главным архивным управлением Рязанской области, которым руководит Александра Перехватова. 

Материалы в зале сформированы по четырём направлениям: «Город – это природа», «Город – это люди», «Город – это история» и «Город – это будущее». 

– Мы надеемся, что этот зал станет интересным местом встреч для горожан, – отметила Лариса Крохалёва. 

Идея создания такого зала принадлежит краеведу Игорю Канаеву, в её реализации принимал участие бывший главный архитектор Рязани Вячеслав Макаров. 

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