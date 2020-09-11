Через тернии к экзаменам. Где и как отыскать достойного репетитора?

Для многих школьников начало учебного года – это новые открытия и радостные встречи с друзьями. А вот для их родителей – очередное путешествие в страну невыученных уроков и головная боль с поиском репетиторов любимому чаду. Причём квалифицированный преподаватель нужен не только для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, но и, чтобы подтянуть ребёнка по предметам, которые ему трудно даются, либо улучшить результаты по профилирующим дисциплинам в спецклассе.

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Где же найти опытного наставника? При решении этой проблемы можно воспользоваться как минимум четырьмя способами.

В интернете существуют десятки сайтов, с помощью которых можно выбрать нужного специалиста, ознакомившись с его анкетой и условиями работы. Среди наиболее известных порталов – «Ваш репетитор», Профи.ру, «5-легко». На многих ресурсах можно выбрать преподавателя по определённым параметрам: рейтинг, опыт работы, стоимость занятий, гендерная принадлежность. Немало объявлений об услугах репетиторов размещается на крупных электронных досках объявлений таких, как avito или юла.

У многих учителей, работающих без посредников, есть личные сайты. Причём первое занятие некоторые наставники проводят бесплатно. В то же время крупные порталы за право разместить объявление берут деньги за первое, а иногда и за второе занятие, поэтому часть наставников ищут клиентов напрямую.

И на крупных порталах и на личных сайтах преподавателей публикуются отзывы и впечатления учеников от проведённых занятий.

Естественно, вы можете спросить совета у родственников, друзей или знакомых, которые уже прибегали к услугам того или иного преподавателя. Но учтите, что репетитор, устроивший одного ученика, может совершенно не подойти другому.

Можно пойти и самым коротким путём – попросить дополнительно позаниматься с ребёнком учителя, который непосредственно ведёт интересующий предмет в классе. Ещё один вариант – проконсультироваться с классным руководителем ребёнка или с родителями других учеников на предмет достойной рекомендации.

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Почём фунт знаний?

Стоимость занятий обычно указывается за астрономический час: (60 минут) и может сильно варьироваться в зависимости от опыта преподавателя, его образовательного уровня, числа положительных отзывов, наличия учёной степени и изданных пособий по своему предмету. Цена обычно стартует от 400 рублей за час (если свои услуги предлагает студент или учитель, недавно окончивший вуз) и иногда доходит до 3000 -3500 рублей, если, например, английский преподаёт носитель языка с 25 летним учительским стажем, закончивший престижный европейский университет и написавший несколько востребованных целевой аудиторией учебников.

В цену урока изначально закладывается и комиссия, которую репетиторы отдают за размещение объявлений на крупных агрегаторах и транспортные расходы, на которые идёт наставник, приезжающий домой к ученику.

– Детям до 10-11 лет предпочтительно заниматься с преподавателем лично, так как в начальной школе многим ребятам сложно сконцентрироваться на усвоении материала в течении целого часа, – считает Людмила Зверева преподаватель французского и испанского языка, репетитор с 20 летним стажем. – Для более старших школьников онлайн-уроки – отличный способ улучшить свои знания, экономя время и используя преимущества современных средств связи.

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Цель видна!

Если подросток уже определился с вузом, куда он собирается поступать, то и репетитора предпочтительнее подбирать из этого учебного заведения, ведь такому специалисту будет гораздо легче подготовить потенциального абитуриента к требованиям выбранного им университета.

– Если репетитор уже на первом занятии начинает рассказывать про свой трудовой путь, любимую кошку мамы или урожай кабачков на даче, толку от того наставника не будет, – поясняет Людмила Зверева. – С другой стороны, преподаватель может владеть языком на уровне носителя или даже быть таковым, но не иметь хороших педагогических способностей. В этом случае шансы получить глубокие знания близки к нулю.

В любом случае при выборе преподавателя родителям нужно чётко представлять, каких результатов они рассчитывают добиться для своего ребёнка, занимаясь с этим учителем. В противном случае, как говорил один известный российский футболист, ваши ожидания могут стать вашими проблемами.

Виктор Галямин