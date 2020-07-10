Больница имени Семашко получила новое оборудование

Больница имени Семашко в Рязани получила новый бронхоскоп. Об этом сообщается в группе клиники в соцсети ВКонтакте.

Министерство здравоохранения Рязанской области приобрело для лечебного учреждения бронхоскоп фирмы «Pentax» японского производства. Он предназначен не только для диагностики заболеваний органов дыхания, но и лечения, в том числе больных, находящихся на ИВЛ.

С помощью бронхоскопа возможно удалить патологическое содержимое из бронхов, восстановить их проходимость и вентиляционную способность легких, предотвратить присоединение вторичной бактериальной флоры.

– Бронхоскоп – это современное, функциональное оборудование, которое актуально во время пандемии новой коронавирусной инфекции. Сейчас оно будет использоваться для диагностики и лечения тяжелых больных с нарушением кашлевого рефлекса. С помощью этого аппарата мы можем рассмотреть бронхи даже очень мелкого порядка, оценить состояние трахеобронхиального дерева и выбрать оптимальную тактику ведения больного, – рассказал инфекционист, эндоскопист Игорь Клочков.