Более 280 заболевших коронавирусом рязанцев старше 80 лет

По данным оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, на 11.00 8 сентября в регионе выявлено 7402 случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 29 являются условно подтвержденными. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 2966 человек.

По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 2380 человек;

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от 46 до 64 лет – 2966 человек;

от 65 до 80 лет – 1174 человека;

старше 80 лет – 283 человека;

дети – 599 человек (восемнадцать до 1 года; сорок семь по 1; тридцать по 2; тридцать шесть по 3; тридцать два по 4 года; двадцать восемь по 5; тридцать семь по 6; тридцать два по 7; тридцать девять по 8; двадцать девять по 9; двадцать восемь по 10; сорок по 11; тридцать шесть по 12; двадцать девять по 13; тридцать один по 14; сорок по 15; тридцать четыре по 16; тридцать три по 17 лет).

По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 7 человек;

от 46 до 64 лет – 15 человек;

от 65 до 80 лет – 6 человек;

дети – 1 человек (7 лет).