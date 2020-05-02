Актуальные данные о распространении коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о распространении коронавируса в регионе. Данные актуальны на 08.30 субботы, 2 мая.
На этот момент известно о 923 заражённых COVID-19. Ещё 98 тестов находятся на подтверждении в лаборатории Роспотребнадзора.
Выздоровел с начала пандемии 71 человек. Из них госпитализация потребовалась 54 пациентам. Остальные лечились дома, так как болезнь протекала легко.
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