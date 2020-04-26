Актуальная информация о распространении коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа регионального правительства сообщила свежие данные о распространении коронавируса в Рязанской области.
По состоянию на 08.30 воскресенья, 26 апреля, в регионе зарегистрировано 539 случаев COVID-19. На подтверждении в Роспотребнадзоре находятся тесты ещё 63 человек.
С начала пандемии в Рязани и области выздоровели 47 человек. Из них 30 человек лечились в больницах. У остальных болезнь протекала легко, без необходимости госпитализации.
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