Администрация рынка на Московском прокомментировала слухи о его закрытии

Рынок на Московском в Рязани закрывать не планируется. Об этом, со ссылкой на неназванного работника администрации рынка, сообщает «Вид с боку».

По данным издания, слухи о закрытии рынка, который находится за Дворцом торжеств, ходят среди арендаторов. Якобы на этом месте собираются построить два жилых дома. Продавцы с рынка также сообщили, что там продаются пустующие контейнеры.

В администрации рынка сообщили, что слухи о его закрытии ходят уже 15 лет, всё время как он работает. Разрешение на работу у рынка истекает в 2021 году, но его собираются продлевать.

Напомним, ранее о том, что разрешение на строительство на этом месте не выдавалось сообщила администрация Рязани.