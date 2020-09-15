Администрация Рязани прокомментировала слухи о закрытии рынка на Московском

Партия «Новые люди», созданная всего полгода назад, по итогам прошедшего 13 сентября Единого дня голосования получила представителей во всех региональных парламентах. В том числе и в Рязанской областной Думе.
В пятницу, 11 сентября, в Рязанском информационном агентстве «7 новостей» состоялась встреча с организаторами Межрегиональной акции «Есенинский диктант».
- «Есенинский диктант» ежегодно объединяет учащихся средних...
Партия «Новые люди», созданная всего полгода назад, по итогам прошедшего 13 сентября Единого дня голосования получила представителей во всех региональных парламентах. В том числе и в Рязанской областной Думе.
Партия «Новые люди», созданная всего полгода назад, по итогам прошедшего 13 сентября Единого дня голосования получила представителей во всех региональных парламентах. В том числе и в Рязанской областной Думе.
В пятницу, 11 сентября, в Рязанском информационном агентстве «7 новостей» состоялась встреча с организаторами Межрегиональной акции «Есенинский диктант».
- «Есенинский диктант» ежегодно объединяет учащихся средних...