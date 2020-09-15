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Новости РязаниОбщество

Администрация Рязани прокомментировала слухи о закрытии рынка на Московском

7info
Фото: Яндекс.Карты

Администрация Рязани прокомментировала информацию о возможном закрытии рынка на Московском. 

Ранее в комментариях на странице губернатора Рязанской области один из пользователей ВК попросил объяснить ситуацию.

– Что будет на месте Московского рынка после нового года? Парк или всё-таки многоэтажная застройка? Народ говорит разное, – написал рязанец.

В администрации Рязани отметили, что разрешение на строительство на участке не выдавалось. 

–  В настоящее время мы не выдавали разрешение на строительство на земельном участке с кадастровым номером 62:29:0060010:53 по адресу: г. Рязань, Московское шоссе, дом 49 стр 1, – говорится в сообщении. 

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