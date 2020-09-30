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Новости РязаниОбщество

Администрация Рязани сообщила о возможной судьбе бывшего ДК «Птицеводов»

7info
Фото: ЯндексКарты

Администрация Рязани прорабатывает вопрос о возобновлении работы бывшего ДК «Птицеводов». Об этом мэрия сообщила в комментарии на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова в одной из соцсетей. 

– Учредителем ДК «Птицеводов» являлась Рязанская птицефабрика, которая в 2000 году прекратила финансировать учреждение, – говорится в сообщении. – Мы знаем о пожеланиях жителей восстановить работу ДК «Птицеводов» и совместно с министерством культуры и туризма Рязанской области прорабатываем этот вопрос.

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