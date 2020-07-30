Администрация Рязани рассказала о втором этапе благоустройства Верхнего городского парка

В ближайшее время в Верхнем городском парке Рязани начнётся второй этап благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в социальной сети ВКонтакте.

Сообщается, что подрядчиком стало ООО СК «Вираж». С компанией уже заключён контракт.

– В текущем году в парке запланировано устройство освещения, установка скамеек, урн и другие работы, – говорится в сообщении мэрии Рязани.

Напомним, ранее сообщалось, что на третьем этапе благоустройства запланировано строительство многофункциональной площадки, адаптированной для маломобильных групп населения, а также озеленение территории.