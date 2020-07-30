Администрация Рязани рассказала о втором этапе благоустройства Верхнего городского парка

В ближайшее время в Верхнем городском парке Рязани начнётся второй этап благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в социальной сети ВКонтакте.
Сообщается, что подрядчиком стало ООО СК «Вираж». С компанией уже заключён контракт.
Напомним, ранее сообщалось, что на третьем этапе благоустройства запланировано строительство многофункциональной площадки, адаптированной для маломобильных групп населения, а также озеленение территории.
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