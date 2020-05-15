Администрация Рязани объяснила вырубку деревьев вдоль Оки в Лесопарке

Представители Экологического рязанского альянса направили запрос в администрацию Рязани по поводу вырубки деревьев вдоль берега Оки в Лесопарке. Запрос был направлен после получения сообщения от обеспокоенных жителей Рязани.
В группе Эра в ВК сообщается, что деревья вырубили для строительства пристани на Оке. Работы на объекте ведёт ОАО «Порт Коломна». В ноябре там должны достроить берегоукрепительные причальные сооружения с бетонированием площадки. Со следующего сезона к пристани смогут причаливать речные суда.
Благоустройством самой пристани и прилегающей к ней территории займутся власти Рязани.
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