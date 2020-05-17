17 рязанцев с коронавирусом находится в тяжёлом состоянии

В больницах Рязани в тяжёлом состоянии находятся 17 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Всего в медицинских учреждениях на 17 мая находятся 229 рязанцев с COVID-19. 13 из них – дети.
Семеро заболевших подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Состояние 41 заболевшего оценивается медиками как удовлетворительное, 171 находится в состоянии средней степени тяжести.
У остальных заражённых рязанцев болезнь протекает в лёгкой форме, они лечатся дома.
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