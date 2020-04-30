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13 рязанцев с COVID в тяжёлом состоянии, четверо на ИВЛ

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о состоянии пациентов, госпитализированных с коронавирусом. На 15 часов 30 апреля в больницах находятся 210 человек. 15 из них – дети. 

Состояние 13 больных оценивается медиками как тяжёлое. Четверо из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Возраст этих пациентов – 58, 65, 69 и 83 года. В состоянии средней тяжести 126 заражённых, у 71 госпитализированного состояние удовлетворительное. 

Остальные рязанцы, заразившиеся COVID-19, лечатся дома. Госпитализация им не требуется, так как болезнь протекает в лёгкой форме.

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