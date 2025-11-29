Новогодняя столица-2026
Суббота, 29 ноября, 2025
3 C
Рязань
Происшествия в Рязани: хроника событий

Скончался экс-руководитель Рязанской федерации русской лапты Виктор Казьмин

Анастасия Мериакри
Фото: https://vk.com/wall-58107062_28471

Ушёл из жизни Виктор Евгеньевич Казьмин, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Об этом сообщило министерство спорта Рязанской области.

Виктор Казьмин посвятил значительную часть своей жизни развитию спорта. Он был президентом Рязанской областной федерации русской лапты и почётным гражданином Рязанского района. Под его руководством регулярно проводились товарищеские матчи по различным видам спорта.

Кроме того, Виктор Казьмин занимал должность директора Искровского Дома культуры и был председателем совета депутатов муниципального образования «Искровское сельское поселение» Рязанского муниципального района Рязанской области.

В 2014 году его удостоили чести быть факелоносцем Эстафеты Олимпийского огня. За значительный вклад в развитие детского хоккея в Рязанском районе и Рязанской области он был награждён грамотой Олимпийского комитета России.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Виктора Евгеньевича.

Читайте также  Угроза атаки беспилотников объявлена в Рязанской области

Другие материалы рубрики

Два массовых ДТП произошло в Рязани вечером 26 ноября

В Рязани осудили 11 наркоторговцев-иностранцев

В холодильнике рязанца нашли 200 граммов марихуаны

Рязанец оплатил 56 штрафов за нарушение ПДД после ареста машины

В Рязани водитель сбил семилетнего мальчика на улице Крупской 

На Рязанском направлении железной дороги поезд сбил насмерть мужчину 

Самые читаемые материалы

Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 
Общество

Центр Рязани погрузился во тьму: обесточены улицы в районе площади Победы

Фотографии Первомайского проспекта и других улиц без света поступают в редакцию.
Общество

Стало известно, почему нет света в Рязани вечером 28 ноября

Официальный комментарий дали энергетики.
Новости России

SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Новости России

Раскрыта причина пропажи Усольцевой за день до исчезновения семьи

Связь с Ириной Усольцевой могла оборваться за сутки до...