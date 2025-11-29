Скончался экс-руководитель Рязанской федерации русской лапты Виктор Казьмин

Ушёл из жизни Виктор Евгеньевич Казьмин, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Об этом сообщило министерство спорта Рязанской области.

Виктор Казьмин посвятил значительную часть своей жизни развитию спорта. Он был президентом Рязанской областной федерации русской лапты и почётным гражданином Рязанского района. Под его руководством регулярно проводились товарищеские матчи по различным видам спорта.

Кроме того, Виктор Казьмин занимал должность директора Искровского Дома культуры и был председателем совета депутатов муниципального образования «Искровское сельское поселение» Рязанского муниципального района Рязанской области.

В 2014 году его удостоили чести быть факелоносцем Эстафеты Олимпийского огня. За значительный вклад в развитие детского хоккея в Рязанском районе и Рязанской области он был награждён грамотой Олимпийского комитета России.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Виктора Евгеньевича.