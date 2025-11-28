Рязанская прокуратура через суд заставила Соцфонд заплатить инвалиду 10 тысяч за моральный вред

Прокуратура Рязанского района через суд добилась компенсации морального вреда для пожилого инвалида. Надзорное ведомство выступило в интересах 83‑летнего мужчины с инвалидностью 2-й группы и подало иск к региональному отделению Социального фонда России.

Прокурорская проверка показала: пенсионер нуждается в постоянном использовании ежедневных технических средств реабилитации. Это не разовая помощь, а жизненно важные вещи, без которых мужчина не может обходиться. Однако в течение полугода он не получал эти средства по линии Соцфонда и был вынужден покупать их самостоятельно за свой счет.

Фактически человеку, который и так находится в уязвимом положении, переложили дополнительные расходы на плечи. Прокуратура сочла такие действия нарушением прав инвалида и обратилась в суд с требованием компенсировать причиненный моральный вред.

Суд, изучив материалы дела и позицию сторон, признал требования прокуратуры обоснованными. Иск был удовлетворен в полном объеме. Уполномоченный орган обязали выплатить 83‑летнему мужчине компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.