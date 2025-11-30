Новогодняя столица-2026
Происшествия в Рязани: хроника событий

Отбой угрозы атаки БПЛА объявлен в Рязани ночью 30 ноября

Анастасия Мериакри

Ночью 30 ноября в Рязани и Рязанской области объявлен отбой угрозы атаки вражеских беспилотников. Об этом рязанцам сообщили с помощью мобильного приложения МЧС России. 

— Отбой угрозы беспилотной опасности на территории г. Рязани и Рязанской области. Единый номер вызова экстренных оперативных служб «112», — данное сообщение поступило жителям региона сегодня в 01:20. 

Угроза атаки беспилотников была объявлена 29 ноября в 18:32

Комментариев от Минобороны России о сбитии беспилотников над Рязанской областью на данный момент не поступало.

