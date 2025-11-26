Новогодняя столица-2026
Четверг, 27 ноября, 2025
3.8 C
Рязань
Происшествия в Рязани: хроника событий

На улицах Рязани могут находиться вещи, начинённые взрывчаткой

Анастасия Мериакри
Рязанцев предупредили о потенциальной опасности найденных на улице предметов. Обращение публикует Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области.

Обычные вещи, такие как телефон, деньги, игрушки или сладости, могут оказаться начинёнными взрывчаткой. Внешне они выглядят совершенно безобидно, но именно эта маскировка может привести к трагическим последствиям.

Будьте предельно осторожны и обязательно объясните детям, как важно не поднимать брошенные кошельки, телефоны или угощения. Под их видом могут скрываться взрывные устройства. Помните, что то, что кажется ценной находкой, может оказаться смертельной ловушкой.

«НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОДНИМАЙ» — соблюдение этого простого правила поможет сохранить здоровье и спасти жизнь вам и вашим близким.

Новости России

Учёный выдвинул неожиданную версию исчезновения семьи Усольцевых, и она очень похожа на правду

Семейная прогулка, на которую отправились супруги Усольцевы с пятилетней дочерью, выглядела безопасной: короткий маршрут, тёплая погода, маркированные тропы. Родители были уверены, что никакой опасности нет
Новости Касимова

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Происшествия в Рязани: хроника событий

Массовое отключение воды произойдет в Рязани с 26 по 27 ноября

Отключение произойдет в связи с ремонтом.
Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Общество

Спасская набережная благоустроена в Рязанской области за 90 млн рублей

В рамках проекта оборудованы две прогулочные зоны, в том числе в районе детского дома творчества.