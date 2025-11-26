На улицах Рязани могут находиться вещи, начинённые взрывчаткой

Рязанцев предупредили о потенциальной опасности найденных на улице предметов. Обращение публикует Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области.

Обычные вещи, такие как телефон, деньги, игрушки или сладости, могут оказаться начинёнными взрывчаткой. Внешне они выглядят совершенно безобидно, но именно эта маскировка может привести к трагическим последствиям.

Будьте предельно осторожны и обязательно объясните детям, как важно не поднимать брошенные кошельки, телефоны или угощения. Под их видом могут скрываться взрывные устройства. Помните, что то, что кажется ценной находкой, может оказаться смертельной ловушкой.

«НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОДНИМАЙ» — соблюдение этого простого правила поможет сохранить здоровье и спасти жизнь вам и вашим близким.