«Русское Радио Рязань» разыгрывает тур на двоих в Санкт-Петербург

Слушатели «Русского Радио Рязань» имеют шанс выиграть прекрасный приз — тур на двух человек в Санкт-Петербург.

Слушайте эфир радиостанции с 11 по 18 августа и отвечайте на вопросы ведущего. Победители получат призы от партнёров и подарки от «Русского Радио». Главный приз разыграют среди победителей в кафе «Арт контраст».

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Категория 18+. Все подробности розыгрыша по телефону: 997-337.