Руководителя рязанского предприятия подозревают в уклонении от уплаты более 48 млн рублей налогов

Главу одного из рязанских предприятий подозревают в неуплате более 48 млн рублей налогов. Подробности привели в СУ СКР по региону.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Рязанской области на основании материалов выездной налоговой проверки возбудил уголовное дело. Подозреваемый – глава рязанского предприятия, которое занимается производством машин и оборудования специального назначения.

Следователи полагают, что подозреваемый оформил фиктивные сделки по приобретению в 2018-2020 годах товаров у нескольких коммерческих организаций, которые на самом деле их не поставляли. Декларации по НДС и налогу на прибыль за эти периоды с заведомо ложными сведениями он представил в налоговый орган.

Таким образом, предприятие не исчислило и не уплатило НДС и налог на прибыль за 2018-2020 годы более чем на 48 млн рублей.

Сейчас ведутся процессуальные действия по сбору доказательств. В ходе расследования уголовного дела следствие примет меры к возмещению причинённого ущерба бюджетной системе России.