Вторник, 10 января, 2023
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Руководителя металлургического предприятия подозревают в налоговом преступлении на 60 миллионов

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Фото: сайт СУ СК РФ по Рязанской области.

В Рязанской области возбуждено уголовного дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ в отношении руководителя металлургического предприятия. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, подозреваемый в 4 квартале 2020 года оформил фиктивные сделки о товаров у коммерческих фирм, которые товар не поставляли. Руководитель представил налоговую декларацию по НДС с заведомо ложными сведениями в налоговый орган. В результате государство не получило почти 60 миллионов рублей налогов.

Дело следователи завели по материалам камеральной налоговой проверки УФНС России по Рязанской области и результатов оперативно-розыскной деятельности ФСБ России и региональных УФСБ России и УЭБ и ПК УМВД России.

Расследование продолжается.

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