Руководитель рязанского следственного управления исполнил новогоднее желание юной рязанки

Новый год – время чудес и исполнения желаний. Особенно важна вера в чудеса для детей. Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» дает нам, взрослым, возможность узнать о заветных желаниях детей и помочь им сделать шаг навстречу своей мечте.

Офицеры Следственного комитета с радостью приняли участие в этой новогодней акции. В руках руководителя следственного управления СК России по Рязанской области Владимира Никешкина оказался шар с желанием Яны Каминской. 13-летняя девочка из села под Рязанью мечтает о неженской профессии: Яна хочет стать машинистом поезда. В преддверии нового года руководителем рязанского следственного управления Владимиром Никешкиным совместно с министром транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадимом Решетником для юной рязанки была организована экскурсия по Железнодорожному вокзалу Рязань-II, где девочка смогла познакомиться с организацией работы железнодорожного транспорта, диспетчерского пункта и билетных касс. Яну прокатили на электровозе от станции «Рязань- II» до станции «Рязань- I» и обратно, во время пути девочка смогла понаблюдать за работой машиниста поезда, который охотно рассказывал о своей профессии.

В завершении экскурсии Яне вручили конструктор «Лего» (железная дорога) и сладкий подарок. Владимир Никешкин поздравил Яну и ее маму Елену с наступающими зимними праздниками, пожелал благополучия и удачи их большой и дружной семье. У Яны 10 братьев и сестер, с которыми она непременно поделится впечатлениями от своего предновогоднего путешествия. А сияющие радостью глаза Яны — лучший подарок для офицеров следственного управления.