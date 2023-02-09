Четверг, 9 февраля, 2023
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Руководитель рязанского Следкома провёл личный приём граждан

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Руководитель СУ СК России по Рязанской области Владимир Никешкин провел личный приём граждан в Железнодорожном МСО г. Рязань.

На личный прием обратилось 8 жителей региона. Вопросы касались хода и результатов расследования уголовных дел, находящихся в производстве следователей управления, порядка назначения и проведения судебных экспертиз. Также причинами обращения граждан послужили дефекты оказания медицинской помощи родственникам, ставшие, по мнению заявителей, причиной их смерти, неправомерные, по мнению заявителей, действия сотрудников правоохранительных органов, и другие вопросы.

Всем заявителям даны подробные разъяснения по существу их вопросов, обращения по вопросам, разрешение которых входит в компетенцию следственного управления, приняты к рассмотрению.

По результатам личного приема Владимир Никешкин дал ряд поручений руководителям подразделений следственного управления, исполнение которых поставлено в управлении на контроль.

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