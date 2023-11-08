Руководитель рязанского предприятия скрыл от налоговой 7,5 миллионов рублей

В Рязани руководитель предприятия подозревается в совершении налогового преступления.

В 2022 году руководитель, зная о наличии задолженности по налогам, использовал письма в адрес контрагентов о перечислении денежных средств в счет имеющихся обязательств.

Так он получил на расчетный счет подконтрольного юрлица более 7,5 миллионов рублей и скрыл сумму от налоговой.

На данный момент следствием проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Будут приняты меры для возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе, сообщает СУ СК России по Рязанской области.