Рухнувший чугунный забор покалечил 9-летнего мальчика в Брянске

- Advertisement -

В среду, 9 июня, в Брянске чугунный забор упал на 9-летнего мальчика. Ребенок получил травмы. Об этом сообщили очевидцы в группе ВК «Подслушано Брянск«.

По информации пользователя соцсети, около 21:05 9-летний ребенок пошел с отцом на спортплощадку в парке имени Пушкина. Участок находится за рестораном Fabrika.

— Мальчик начал уходить, когда на него упал чугунный забор весом 200 — 250 килограмм. Ребенок потерял сознание. В травмпункте заключили, что у него перелом 4 позвонков, — говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе мэрии рассказали «БрянскToday», что у мальчика диагностировали микротрещины. Его состояние расценивается как средней степени тяжести. В настоящее время он находится в больнице.

Установлено, что забор принадлежит региональному УМВД. Территория была закрыта. Есть предположение, что отец с ребенок пытались пролезть в дырку.

По факту произошедшего проводится проверка.