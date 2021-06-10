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Четверг, 10 июня, 2021
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Рухнувший чугунный забор покалечил 9-летнего мальчика в Брянске

Елена Лобанова
Фото из социальных сетей
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В среду, 9 июня, в Брянске чугунный забор упал на 9-летнего мальчика. Ребенок получил травмы. Об этом сообщили очевидцы в группе ВК «Подслушано Брянск«. 

По информации пользователя соцсети, около 21:05 9-летний ребенок пошел с отцом на спортплощадку в парке имени Пушкина. Участок находится за рестораном Fabrika. 

— Мальчик начал уходить, когда на него упал чугунный забор весом 200 — 250 килограмм. Ребенок потерял сознание. В травмпункте заключили, что у него перелом 4 позвонков, — говорится в сообщении. 

Позже в пресс-службе мэрии рассказали «БрянскToday», что у мальчика диагностировали микротрещины. Его состояние расценивается как средней степени тяжести. В настоящее время он находится в больнице.

Установлено, что забор принадлежит региональному УМВД. Территория была закрыта. Есть предположение, что отец с ребенок пытались пролезть в дырку. 

По факту произошедшего проводится проверка.

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