В Ростовской области фермер расстрелял из карабина «Сайга» 17-летнюю девушку, пишет телеграм-канал SHOT.
По предварительным данным, второкурсница из Цимлянска ехала в «Ладе-Приоре» с своим 18-летним парнем недалеко от хутора Паршиков.
В девушку попало четыре пули — в бедро, плечо и ногу. Вскоре она умерла в реанимации. Парень не пострадал.
Подозреваемого задержали по горячим следам. Как рассказал отец погибшей, стрелок пытался остановить авто, но парень с девушкой испугались, после чего он открыл огонь.