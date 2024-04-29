В Ростовской области фермер расстрелял из карабина «Сайга» 17-летнюю девушку, пишет телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, второкурсница из Цимлянска ехала в «Ладе-Приоре» с своим 18-летним парнем недалеко от хутора Паршиков.

«Вдруг к ним подбежал агрессивный мужик и стал стрелять», — говорится в публикации.

В девушку попало четыре пули — в бедро, плечо и ногу. Вскоре она умерла в реанимации. Парень не пострадал.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Как рассказал отец погибшей, стрелок пытался остановить авто, но парень с девушкой испугались, после чего он открыл огонь.