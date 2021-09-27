«Ростелеком» приглашает рязанцев принять участие в образовательном проекте «IT-семья»

«Ростелеком» совместно с центром цифрового образования детей «IT-CUBE» объявляет о старте проекта «IT-семья» в Рязани. Организаторы приглашают людей старшего поколения (55+) и их внуков (10-13 лет) пройти совместное обучение современным интернет-технологиям. Занятия начнутся 1 октября, в День пожилого человека, и будут проходить на базе «IT-CUBE» два раза в неделю.
Создание семейных команд не только будет способствовать лучшему освоению цифровых технологий, но и укрепит связь поколений. В рамках проекта участники получат знания о государственных и муниципальных услугах, освоят общение через мессенджеры и соцсети, а также погрузятся в виртуальную и дополненную реальность, изучив соответствующие программы и современные устройства. За пять недель обучения преподаватели «IT-CUBE» расскажут детям и взрослым как работать с онлайн-сервисами, создавать роботов-помощников и уверенно пользоваться программами, полезными в быту для обоих поколений. В завершение курса все участники получат сертификаты о его прохождении, а также призы и подарки от компании «Ростелеком».
Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Вячеслав Доронин, директор ОГАУ ДО «ЦЦО «ИТ-КУБ»»:
Заявку на участие рязанцы могут подать до 29 сентября 2021 года по ссылке или по телефону +7(4912)307-308.