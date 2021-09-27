«Ростелеком» приглашает рязанцев принять участие в образовательном проекте «IT-семья»

«Ростелеком» совместно с центром цифрового образования детей «IT-CUBE» объявляет о старте проекта «IT-семья» в Рязани. Организаторы приглашают людей старшего поколения (55+) и их внуков (10-13 лет) пройти совместное обучение современным интернет-технологиям. Занятия начнутся 1 октября, в День пожилого человека, и будут проходить на базе «IT-CUBE» два раза в неделю.

Создание семейных команд не только будет способствовать лучшему освоению цифровых технологий, но и укрепит связь поколений. В рамках проекта участники получат знания о государственных и муниципальных услугах, освоят общение через мессенджеры и соцсети, а также погрузятся в виртуальную и дополненную реальность, изучив соответствующие программы и современные устройства. За пять недель обучения преподаватели «IT-CUBE» расскажут детям и взрослым как работать с онлайн-сервисами, создавать роботов-помощников и уверенно пользоваться программами, полезными в быту для обоих поколений. В завершение курса все участники получат сертификаты о его прохождении, а также призы и подарки от компании «Ростелеком».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

Уникальность и ценность проекта “IT-семья” заключается, в первую очередь, в его идее и подходе к цифровому образованию. Программа разработана так, что и детям, и взрослым будет одинаково интересно и полезно изучать новое вместе. И если в первом блоке проекта внуки будут выступать помощниками для своих бабушек и дедушек, то в дальнейшем они и сами будут осваивать интернет-технологии, знакомые им лишь отчасти. Мы уверены в том, что “IT-семья” принесет пользу и положительные эмоции всем, кто будет задействован в этом проекте.

Вячеслав Доронин, директор ОГАУ ДО «ЦЦО «ИТ-КУБ»»:

Мы с удовольствием поддержали инициативу “Ростелекома” в разработке и проведении проекта “IT-семья”. У нас в центре есть все образовательные и технические ресурсы для его реализации. С надежным партнером в лице провайдера сомнений в успехе задуманного нет и быть не может. Надеюсь, что принять участие захотят не только наши студенты- школьники со своими дедушками или бабушками, но и другие жители Рязани. Двери нашего центра открыты и ждут тех, кто ищет знаний.

Заявку на участие рязанцы могут подать до 29 сентября 2021 года по ссылке или по телефону +7(4912)307-308.