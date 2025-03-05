«Ростелеком» приглашает пройти обучение в четвертой Школе наставников «Изучи интернет»

Координационный центр доменов .RU/.РФ, «Ростелеком» и Академия инновационного образования и развития объявляют об открытии набора на обучение в четвертой Школе наставников «Изучи интернет». Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для учителей, студентов и аспирантов педагогического профиля, а также других специалистов, работающих с детьми и молодежью, организована на базе проекта «Изучи интернет — управляй им». Заявки принимаются до 23 марта. Обучение пройдет онлайн в апреле и мае.

Программа дополнительного образования позволит получить знания о процессе управления интернетом, его истории и инфраструктуре, интернационализации глобальной сети, а также о новых цифровых технологиях: искусственном интеллекте (ИИ), блокчейне, интернете вещей. Специалисты, работающие с детьми и молодежью, узнают правила организации собственной цифровой инфраструктуры и кибербезопасности, повысят квалификацию в области обучения цифровой грамотности, получат навыки интеграции цифровых инструментов (в частности, инструментов на основе ИИ) в образовательный процесс, а также научатся применять правовые нормы и принципы наставничества в профессиональной деятельности.

Участники, успешно завершившие обучение в школе, получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца, а также электронный сертификат наставника проекта «Изучи интернет — управляй им» и доступ к сообществу экспертов в области образования.

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Ольга Яковлева, начальник проектного отдела Координационного центра доменов .RU/.РФ:

«К каждому новому набору Школы наставников мы стараемся собрать отзывы выпускников: узнать, насколько были интересны лекции, устраивает ли подача материала экспертами, каких тем в нашей программе не хватает, в целом — насколько это полезно и интересно. Так, в четвертой школе значительно расширен блок “Кибербезопасность” благодаря экспертам из компании F6 (это российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями), кроме того появились две темы по запросу наших наставников. Эксперт школы расскажет об использовании искусственного интеллекта для создания учебных материалов, а также об особенностях, правилах и методиках создания учебного видео. Мы надеемся, что эти, по своей сути, мастер-классы помогут педагогам, преподавателям в СПО и вузах, трансформировать уроки и лекции, сделав их более современными, интерактивными и учитывающими когнитивные способности нынешних учеников — представителей цифровых поколений».

Юлиана Соколенко, директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности «Ростелекома»:

«Уже более десяти лет проект “Изучи интернет — управляй им” развивается, находя новые способы взаимодействия с аудиторией. Школа наставников — это уникальная возможность для специалистов, работающих с детьми и подростками, стать проводниками в цифровом мире и обеспечить максимальную информационную безопасность подрастающего поколения. Как и в “Ростелекоме”, особый акцент сделан на вопросах кибербезопасности. “Студенты” Школы наставников получат необходимые знания и навыки, чтобы помочь своим ученикам безопасно и эффективно использовать возможности интернета, научить их противостоять интернет-преступникам и защищать себя в цифровом пространстве. Программа повышения квалификации поможет также развить интерес детей и подростков к информационным технологиям, превращая их в уверенных пользователей цифровых устройств».

Чтобы подать заявку на обучение, необходимо до 23 марта заполнить анкету, прослушать вводную лекцию и выполнить небольшое тестовое задание, по результатам которого организаторы примут решение о зачислении в школу. Обучение бесплатное, количество мест ограничено.

Занятия основной программы начнутся 1 апреля 2025 года и завершатся в июне. Обучение пройдет онлайн на платформах GetCourse и VK. В качестве аттестационного задания участникам школы необходимо создать урок или методические рекомендации по темам прослушанных лекций с использованием инструментария проекта «Изучи интернет — управляй им». Расписание, темы вебинаров и состав экспертов опубликованы на сайте школы.

В 2024 году Школа наставников «Изучи интернет» была отмечена специальным дипломом общенациональной награды в области высоких технологий и интернета «Премия Рунета» в номинации «Образование и кадры». Впервые школа открыла виртуальные двери для наставников в декабре 2023 года. С тех пор обучение в ней прошли более 200 педагогов из 60 регионов страны. Подавляющее большинство специалистов, подавших заявки на обучение, имеют высшее образование и преподают информатику в школах и вузах. Среди участников много математиков и физиков, также были заявки от учителей биологии, иностранных языков, музыки, русского языка и литературы.