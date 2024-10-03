«Ростелеком» познакомил рязанских школьников с прошлым и настоящим отрасли связи

30 сентября, в День интернета в России, «Ростелеком» провел экскурсию для учащихся рязанского ИТ-куба. Подростки побывали в музее истории связи, а также познакомились с технологиями умных городов, возможностями нейросетей и востребованными специальностями телеком-отрасли.

Евгений Мячин, директор сервисного центра Рязани:

«Наш музей истории связи часто принимает гостей. Особая ответственность — встречать школьников, планирующих связать свое будущее с телекоммуникациями. Мы постарались показать им, насколько быстро наша отрасль прошла путь от телеграфа до создания и работы с цифровыми экосистемами и убедить, что это — не предел. Будущее — за ними. Также мы дали школьникам практические рекомендации, как с помощью цифровых сервисов решать простые повседневные задачи, на какие ИТ-специальности стоит обратить внимание».

Мероприятие прошло в рамках профориентационного цикла, организованного рязанским АНО «Цифровой регион».

Вячеслав Поскребышев, директор АНО «Цифровой регион», Рязань:

«Совместно с партнерами мы стараемся выстроить системную работу, ориентированную на решение стратегической и долгосрочной задачи — обеспечить региональную ИТ-отрасль кадрами. В День интернета рязанские школьники “путешествовали по цифровому миру”, знакомясь с ИТ-предприятиями региона. Таким образом мы стараемся привлечь внимание подростков к отрасли, профориентировать их».

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