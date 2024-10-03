Четверг, 3 октября, 2024

«Ростелеком» познакомил рязанских школьников с прошлым и настоящим отрасли связи

Автор: 7info 2

Опубликовано

Фото предоставлено пресс-службой Ростелеком

30 сентября, в День интернета в России, «Ростелеком» провел экскурсию для учащихся рязанского ИТ-куба. Подростки побывали в музее истории связи, а также познакомились с технологиями умных городов, возможностями нейросетей и востребованными специальностями телеком-отрасли.

Евгений Мячин, директор сервисного центра Рязани:

«Наш музей истории связи часто принимает гостей. Особая ответственность встречать школьников, планирующих связать свое будущее с телекоммуникациями. Мы постарались показать им, насколько быстро наша отрасль прошла путь от телеграфа до создания и работы с цифровыми экосистемами и убедить, что это не предел. Будущее за ними. Также мы дали школьникам практические рекомендации, как с помощью цифровых сервисов решать простые повседневные задачи, на какие ИТ-специальности стоит обратить внимание».

Мероприятие прошло в рамках профориентационного цикла, организованного рязанским АНО «Цифровой регион».

Вячеслав Поскребышев, директор АНО «Цифровой регион», Рязань:

«Совместно с партнерами мы стараемся выстроить системную работу, ориентированную на решение стратегической и долгосрочной задачи — обеспечить региональную ИТ-отрасль кадрами. В День интернета рязанские школьники “путешествовали по цифровому миру”, знакомясь с ИТ-предприятиями региона. Таким образом мы стараемся привлечь внимание подростков к отрасли, профориентировать их».

Узнать больше о социальных проектах «Ростелекома» можно на сайте компании.

«Ростелеком» познакомил рязанских школьников с прошлым и настоящим отрасли связи
«Ростелеком» познакомил рязанских школьников с прошлым и настоящим отрасли связи

Реклама: ПАО «Ростелеком», ИНН: 7707049388

erid: 2VtzqwpDbsF

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Женщина погибла при падении с высоты на улице Гоголя в Рязани

Рушится Лондон, все аппараты ломаются… Российский мальчик-Ванга предрёк Европе страшные события

Гендиректор завода «Красное знамя» получит «Благодарность от Земли Рязанской»

Жителя Москвы будут судить за убийство родственника под Рязанью

Очевидец рассказал о ситуации с лесными пожарами в Спасском районе

В Рязани в полицию доставили 65 мигрантов

Их ждут любовь и идеальный партнёр: любовный гороскоп на октябрь 2024

60 морских офицеров ВСУ убиты точным ракетным ударом «Искандера»

Павел Малков: Используем все возможности для развития Музея-усадьбы генерала Скобелева

Бабушку-волонтёра СВО пытались сжечь на Урале

Губернатор Павел Малков посетил Александро-Невский район

Пропала дочь певицы Любови Успенской: что известно 