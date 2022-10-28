«Ростелеком» открыл первый центр обработки данных в арктической зоне России

«Ростелеком» ввел в промышленную эксплуатацию центр обработки данных (ЦОД) в Мурманске. Новый дата-центр — первый инфраструктурный объект компании, построенный в арктической зоне России. Якорным заказчиком проекта выступило правительство Мурманской области.
Соответствующее соглашение было подписано год назад губернатором региона Андреем Чибисом и вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александром Логиновым.
Клиентами арктического ЦОД станут как органы власти региона, так и представители бизнеса. Заказчики смогут арендовать стойки или места в них для размещения собственного оборудования, пользоваться высокоскоростной сетью передачи данных, облачными услугами и актуальными цифровыми сервисами. Перенос мощностей в единое пространство поможет централизовать и оптимизировать затраты на содержание и обслуживание собственной ИТ-инфраструктуры, а также повысит надежность ее работы. Первыми в новом дата-центре заработали серверы, на которые поступают данные с камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:
Арктический центр обработки данных «Ростелекома» оснащен современными системами пожаротушения, кондиционирования, диспетчеризации, охранной сигнализацией, системой контроля доступа и дизель-генераторной установкой на случай отключения электроэнергии.
Емкость регионального дата-центра составляет 20 стоек. В случае увеличения потребностей проектом предусмотрено быстрое расширение мощностей ЦОД
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