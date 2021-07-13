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Вторник, 13 июля, 2021
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Россиянин зарезал спящую супругу, над которой два года зверски издевался

Никита Брыкин
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Правоохранительные органы задержали 70-летнего жителя Омска, который обвиняется в убийстве жены, пишет портал Om1.ru.

Инцидент произошел еще 12 лет назад. По версии следствия, с 2006 по 2008 год злоумышленник систематически избивал и истязал бывшую супругу с применением пыток.

Известно, мужчина жил вместе с жертвой в одной квартире. Летом 2008 года он зарезал потерпевшую, пока та спала, после чего сбежал.

Выяснилось, что убийца прятался от правосудия в Красноярском крае. Он частично признался в преступлениях и сейчас находится под стражей.

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