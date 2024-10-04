Пятница, 4 октября, 2024

Российскому гребцу Захару Петрову вернули медаль чемпионата мира

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Захар Петров, фото: t.me/russiancanoefederation

Гребцу из Касимова Захару Петрову официально вернули медаль чемпионата мира. Об этом, ссылаясь на генсека Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елену Исхакову, сообщает «Матч ТВ».

По словам Исхаковой, официальное письмо от Совета директоров ICF пришло сегодня утром. Решение вернуть Захару медаль принималось анонимным голосованием.

Чемпионат мира проходил в Самарканде в августе 2024 года. На дистанции 500 мэтров в каноэ-одиночке Петров первым пересёк финишную линию, но лодка перевернулась, спортсмен выпал в воду.

Первоначально был подписан финальный протокол, в котором указано, что россиянин не финишировал. Российская сторона подала протест, примерно через два часа после финала результаты были пересмотрены, Петрова вернули на первое место.

Затем результат вновь отменили, на первом месте оказался спортсмен из Молдавии Сергей Тарновский. Был подан новый протест, но его сразу не удовлетворили. Теперь же решено присудить золотые медали и Петрову и Тарновскому.

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани родились Лазарь, Нестор, Евсей и Мария-Саломея

Завершен первый этап строительства глэмпинг-парка «Березки» в Рыбновском районе

Кадровые изменения могут произойти в правительстве Рязанской области

Один человек погиб, два пострадали в массовом ДТП в Рязанском районе

Мартиросяна возмутили передразнивания Алексея Чумакова в шоу «Ярче звёзд»

Lego, русские сказки, Marko Fest: ТРЦ «Марко Молл» рассказал о мероприятиях октября

В Орловской области впервые объявили ракетную опасность

Мошенник из Касимова получил условный срок

Назвавшая россиян «скотами» актриса Юлия Ауг вернулась на Первый канал

Ярославцы требуют отменить благоустройство Тверицкого бора

Синоптик перечислил регионы, где октябрь будет аномальным

В Новомичуринске во время ссоры мужчина ударил ножом знакомого