Российскому гребцу Захару Петрову вернули медаль чемпионата мира

Гребцу из Касимова Захару Петрову официально вернули медаль чемпионата мира. Об этом, ссылаясь на генсека Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елену Исхакову, сообщает «Матч ТВ».

По словам Исхаковой, официальное письмо от Совета директоров ICF пришло сегодня утром. Решение вернуть Захару медаль принималось анонимным голосованием.

Чемпионат мира проходил в Самарканде в августе 2024 года. На дистанции 500 мэтров в каноэ-одиночке Петров первым пересёк финишную линию, но лодка перевернулась, спортсмен выпал в воду.

Первоначально был подписан финальный протокол, в котором указано, что россиянин не финишировал. Российская сторона подала протест, примерно через два часа после финала результаты были пересмотрены, Петрова вернули на первое место.

Затем результат вновь отменили, на первом месте оказался спортсмен из Молдавии Сергей Тарновский. Был подан новый протест, но его сразу не удовлетворили. Теперь же решено присудить золотые медали и Петрову и Тарновскому.