Российский учёный погиб после столкновения с самокатчиком

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В Москве погиб 80-летний учёный Иван Пигарев. Подробности случившегося сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

ЧП случилось в среду, 14 июля, вблизи Воробьёвского шоссе Москвы. Пигарев, ехавший на электровелосипеде, столкнулся на тротуаре с 38-летним мужчиной на самокате. При падении оба получили травмы и были госпитализированы. В больнице учёный скончался.

Правоохранители проводят доследственную проверку.

Иван Пигарев — русский учёный-физиолог, изучавший зрение и сон. Доктор биологических наук. Создатель висцеральной теории сна.