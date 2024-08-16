Российский турист сорвался с горы в деревне мёртвых на Бали

Российский турист, 35-летний Иван Кандалинский из Москвы, сорвался с горы при восхождении на холм Труньян в деревне мёртвых на Бали.

Как сообщает SHOT, группа из 9 туристов решила подняться на высоту 1800 метров без сопровождения гида. Восхождение началось около 11 утра, но Иван не смог завершить подъём и сорвался со склона, упав в овраг.

Через 5 часов после начала трекинга остальные участники группы сообщили о пропаже россиянина на пост местной службы безопасности. В поисках участвовали более 40 человек, включая полицию и местных жителей. Ночью поиски приостановили из-за темноты и возобновили утром.

Около 9 часов утра Ивана нашли. Он был в сознании, но не мог двигаться, поэтому его эвакуировали на носилках через сложную гористую местность.

Туриста доставили в местную больницу с вывихами тазобедренного сустава и плеча, проведена операция.