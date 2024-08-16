Пятница, 16 августа, 2024

Российский турист сорвался с горы в деревне мёртвых на Бали

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Российский турист, 35-летний Иван Кандалинский из Москвы, сорвался с горы при восхождении на холм Труньян в деревне мёртвых на Бали.

Как сообщает SHOT, группа из 9 туристов решила подняться на высоту 1800 метров без сопровождения гида. Восхождение началось около 11 утра, но Иван не смог завершить подъём и сорвался со склона, упав в овраг.

Через 5 часов после начала трекинга остальные участники группы сообщили о пропаже россиянина на пост местной службы безопасности. В поисках участвовали более 40 человек, включая полицию и местных жителей. Ночью поиски приостановили из-за темноты и возобновили утром.

Около 9 часов утра Ивана нашли. Он был в сознании, но не мог двигаться, поэтому его эвакуировали на носилках через сложную гористую местность.

Туриста доставили в местную больницу с вывихами тазобедренного сустава и плеча, проведена операция.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Арендатор участков в Борках в Рязани хочет использовать землю для сельхознужд

На улице Стройкова в Рязани обнаружили труп женщины

Названа причина нападения подростка на мужчину на улице Почтовой в Рязани

Спаси меня, Господи: снаряд ВСУ упал в паре метров от российских бойцов

Как защититься от фейков: советы заслуженного юриста Ивана Соловьева

РЖД признаны потерпевшей стороной в деле о теракте, организованном *Русланом Сидики

Тренд на потепление: антициклон возвращает тепло на Русскую равнину

В Кадомском районе прокомментировали информацию о закрытии клубов и библиотек

Женщина избила старушку палкой на окраине Рязани

Как защитить сад от бабочек-древоточцев: рекомендации специалистов для садоводов

Западные СМИ готовят почву для смены Зеленского, считает британский эксперт

На Пятой базе в Рязани потушили пожар на площади 500 квадратных метров