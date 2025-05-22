Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения американского ЗРК «Патриот» на полиции вблизи населенного пункта Орджоникидзе в Днепропетровской области.

Удар по зенитному комплексу нанесли с помощью ракеты «Искандер-М». В результате противник лишился многофункциональной радиолокационной станции «AN/MPQ-65», кабины и двух пусковых установок зенитного комплекса.

Отметим, что ВСУ располагают ограниченным количеством ЗРК «Патриот». Часть этих комплексов была уничтожена российскими бойцами ранее.