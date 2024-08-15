Российский боец сбил беспилотник ВСУ… головой

Военкор Александр Коц в телеграм-канале показал видео с участием мужественного российского бойца, участника СВО.

Удивительные кадры демонстрируют истинное мужество! Богатыри на Руси не перевелись!

FPV-дрон противника медленно подлетает к нашему бойцу и зависает на уровне его глаз, готовясь к атаке.

Солдат, как на боксерском ринге, занимает боевую стойку.

В момент атаки дрон устремляется к цели, но наш воин, сделав стремительный выпад вперед, поражает беспилотник ударом головы.

Происходит взрыв, дым рассеется, и наш герой невозмутимо уходит в лес. Трудно не поверить, что Бог на нашей стороне!