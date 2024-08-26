Российские учителя назвали лучшие подарки на День знаний

До Дня знаний остается всего неделя, и многие уже задумываются о подарках для учителей. Однако стоит быть осторожными с выбором: не все педагоги с радостью принимают традиционные букеты, шоколад или чайные наборы. Некоторые могут иметь аллергию на цветы или продукты, а другим просто сложно унести домой все полученные презенты. Для кого-то же лучшим подарком является простая улыбка.

Журналисты портала E1 опросили учителей, чтобы выяснить их предпочтения.

Анфиса, учительница начальных классов:

«Я только начала работать в школе, поэтому пока не могу точно сказать, что хотела бы получить. Но думаю, что лучший подарок — это поддержка и сотрудничество родителей с самого начала учебного года. Букеты цветов — это традиция, против которой я ничего не имею».

Владимир Сергеевич, заместитель директора, учитель ОБЖ:

«Для учителя важны не подарки, а эмоции детей. Радость на их лицах, их желание вернуться в школу и встретиться с любимыми учителями — это лучший подарок. Главное — искреннее уважение и улыбки».

Анастасия, учительница английского языка:

«Я не считаю, что мне должны что-то дарить, это на усмотрение родителей. Но если подарок все же планируется, лучше заранее уточнить у учителя, что ему нужно. Например, многие не едят шоколад или орехи из-за аллергии. Наиболее практичным подарком будет сертификат в магазин».

Ольга, педагог-психолог:

«Конфеты и сладости — это не для меня, так как я их не люблю. Лучший подарок для меня — поход в спа или на массаж».

Екатерина, учительница начальных классов:

«Я ценю любое внимание, ведь это знак заботы. Но набор канцелярии напоминает о предстоящей работе, и такой подарок меня не радует. Больше всего мне нравятся подарки, связанные с отдыхом: сертификаты на массаж, мастер-классы или цветы. Однажды мне подарили куклу, которая была точной копией меня — это было очень трогательно».

Светлана, учительница французского языка:

«Самыми ненужными подарками считаю быстро увядающие цветы и конфеты „Мерси“. Мне больше по душе сертификаты в магазины одежды, продуктов или косметики, где я могу выбрать что-то для себя и помнить, что этот подарок был от учеников».

Каждый из этих педагогов ценит внимание, но предпочитает, чтобы подарок был не только приятным, но и полезным.