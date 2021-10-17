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Воскресенье, 17 октября, 2021
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Российские туристы устроили массовую драку с британцами в турецкой гостинице

Александр Ильин
Фото: The Sun

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В Турции в одном из пятизвёздочных отелей туристы из России устроили массовую драку с британскими отдыхающими. Об этом сообщает «Москва 24».

По предварительным данным, в потасовке участвовало более 15 человек. В ходе драки туристы использовали стулья, столы и другие предметы поблизости. Результатом конфликта стали многочисленные ушибы и ссадины. Известно, что британцу сломали руку. 

Причиной массовой драки, по словам очевидцев, стала девушка, которой один из мужчин начал оказывать знаки внимания. 

Уточняется, что разнимать дерущихся администрация отеля не стала. 

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