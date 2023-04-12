Российские типографии стали закупать бумагу в Турции и Китае

Российские типографии начали закупать полиграфическую бумагу в Китае и Турции. Так, в эти страны вышла «Красногорская типография», в КНР ее закупит «Печатных дел мастер». Интерес к этой продукции есть и у типографии «Гарант». Об этом «Известиям» рассказали в Союзе полиграфистов Санкт-Петербурга и в трех крупных компаниях.

Типографии в условиях дефицита бумаги и роста цен могут выйти и в другие страны, например, в Индонезию, считает исполнительный директор Союза полиграфистов Санкт-Петербурга Ирина Ивкина.

Но в партнерстве с новыми странами есть проблемы, отмечают участники рынка. Бумага из Китая идет в Россию долго. Локальные поставщики установили неподъемно большой объем продукции, минимальный к закупке. Это требует от типографий значительных средств — суммы, порой, неподъемные.

Выход на новые рынки — вынужденная мера, которая связана с дефицитом востребованных видов мелованной бумаги «Омела» внутри страны. Ее производит единственная организация в РФ — «Илим», рассказали участники отрасли. Дефицит привел к росту цен с начала года на 7–10% ежемесячно.

Производитель «Омелы» компания «Илим» реализует свою продукцию только через дистрибьюторов. Они на фоне дефицита товара повышают цены.

В Минпромторге предполагают, что рост цен носит кратковременный характер. Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

От чистого лица: типографии нашли замену бумаге из Европы в Китае и Турции