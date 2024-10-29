Вторник, 29 октября, 2024
На главнуюНовости мира

Россиянка раскрыла суровые условия развода с китайцем: ни прав, ни алиментов

Дата публикации

Алексей Самохин
Изображение от master1305 на Freepik

Россиянка Елена, после развода переехавшая из Китая в Россию, рассказала NEWS.ru о сложностях, с которыми сталкиваются женщины при расторжении брака с гражданами КНР. По словам Елены, российские матери, имеющие детей от китайских мужчин, при разводе нередко лишаются родительских прав и остаются без финансовой поддержки.

«Детей после развода всегда оставляют отцу, а мать, не имеющая работы и недвижимости, оказывается ни с чем. Более того, её могут обязать платить алименты на детей», — поделилась женщина.

Елена объяснила, что в Китае брак зачастую воспринимается как деловая сделка, где расходы тщательно подсчитываются, а затраты на жену могут быть «выставлены счётом» при семейных спорах.

Женщина рассказала, что после измены бывший муж перестал выплачивать алименты на их дочь, его семья разорвала все контакты с ней. Спустя время Елене удалось вернуться с ребенком в Россию.

«Если вы зависите от него и не говорите по-китайски, ваши дела плохи. Муж может напомнить о каждой потраченной на вас монете», — отметила она, описывая жизнь иностранок в Китае после развода.

Новости рубрики
Новости мира

Русские «Герани» накрыли эшелоны ВСУ

Российские ночные удары по военным объектам на Украине отличались разнообразием — как в использовании средств поражения, так и в выборе целей.
Новости мира

Сергей Миронов потребовал «заморозить подорожание холодильников»

Выполнение требований, навязанных Западом под предлогом охраны окружающей среды, противоречит национальным интересам РФ.  
Новости мира

Нарколог Исаев предупредил, что любовь к шампанскому может привести к алкоголизму

Игристые вина ничем не отличаются от других алкогольных напитков и также могут вызывать зависимость