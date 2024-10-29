Россиянка раскрыла суровые условия развода с китайцем: ни прав, ни алиментов

Россиянка Елена, после развода переехавшая из Китая в Россию, рассказала NEWS.ru о сложностях, с которыми сталкиваются женщины при расторжении брака с гражданами КНР. По словам Елены, российские матери, имеющие детей от китайских мужчин, при разводе нередко лишаются родительских прав и остаются без финансовой поддержки.

«Детей после развода всегда оставляют отцу, а мать, не имеющая работы и недвижимости, оказывается ни с чем. Более того, её могут обязать платить алименты на детей», — поделилась женщина.

Елена объяснила, что в Китае брак зачастую воспринимается как деловая сделка, где расходы тщательно подсчитываются, а затраты на жену могут быть «выставлены счётом» при семейных спорах.

Женщина рассказала, что после измены бывший муж перестал выплачивать алименты на их дочь, его семья разорвала все контакты с ней. Спустя время Елене удалось вернуться с ребенком в Россию.