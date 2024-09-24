Вторник, 24 сентября, 2024

Россиянин не смог отсудить у авиакомпании полмиллиона из-за задержки рейса

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от Racool_studio на Freepik

Россиянин попытался взыскать почти полмиллиона рублей с авиакомпании за задержку рейса из Москвы на остров Маргарита, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Турист из Сарапула приобрел тур в Венесуэлу стоимостью 150 тысяч рублей. Ему нужно было самостоятельно добраться до Москвы, поэтому он заранее купил билеты на рейс из Ижевска. Однако, вылет задержали на семь часов из-за неисправности самолета. В итоге мужчина не попал на рейс в Венесуэлу, его путёвка пропала.

Турист решил обратиться в суд, требуя от авиакомпании возмещения стоимости тура, а также 300 тысяч рублей за моральный ущерб.

Во время судебного разбирательства представитель авиакомпании сообщил, что задержка рейса была вызвана проблемами с топливной системой самолета, которые нужно было устранить для обеспечения безопасности. Суд, приняв во внимание эти обстоятельства, поддержал позицию перевозчика, освободив его от ответственности перед туристом.

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