Россияне предпочли соцпакет высокой зарплате

Опрос проекта «HR Lab» показал, что для большинства россиян социальный пакет важнее, чем высокая зарплата. 86% респондентов готовы пожертвовать уровнем дохода ради хорошего ДМС, оплачиваемого отпуска и других бонусов, сообщает Газета.ru.

Каждый пятый соискатель в первую очередь обращает внимание именно на соцпакет, а уже потом на зарплату. Помимо социального пакета, россиянам важны график работы, местоположение офиса и возможность карьерного роста.

Интересно, что 61,5% опрошенных готовы пожертвовать удобным расположением офиса ради высокой зарплаты, а вот менять свои привычки и подстраиваться под график готовы далеко не все.

Также любопытно, что многие россияне не указывают в резюме желаемую зарплату (37,8%) и даже свои личные качества (22,4%).