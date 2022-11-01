Россияне назвали лучших артистов страны 2022 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты исследования, посвящённого выбору россиянами лучших эстрадных исполнителей и лучших актёров этого года. Опрос проведён в партнёрстве с премией «Народная марка».

Лучшим певцом 2022 года жители России назвали Олега Газманова, а лучшей певицей — Полину Гагарину. Лидерами в актёрской среде стали Елизавета Боярская и Сергей Безруков.

В первую тройку российской эстрады, по мнению россиян, вошли Олег Газманов – 14%, SHAMAN (Ярослав Дронов) – 13% и Николай Басков – 9%.

Среди представительниц прекрасного пола жители страны назвали Полину Гагарину – 14%, Аллу Пугачёву – 8% и Валерию – 7%.

В топ лучших актёров-мужчин вошли Сергей Безруков – 11%, Константин Хабенский – 9% и Владимир Машков и Сергей Бурунов – по 7%.

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