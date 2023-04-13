Россияне активно страхуются от измены и развода

Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали запросы «Яндекса» за прошлый год и выяснили, какие необычные страховки интересовали россиян.

В 2022 году пользователи неожиданно заинтересовались страховками от измен. Такие запросы стали появляться в апреле минувшего года, достигнув пика с августа по ноябрь — вдвое больше, чем в другие месяцы года.

Также жители России хотели бы застраховать свою «вторую половинку». «Страховку на мужа» искали 2,9 тысяч раз, а «страховку на жену» – 15,6 тысяч раз.

Примерно тысяча жителей страны решили вообще обезопасить себя от брака и запрашивали в поисковике «страховку от свадьбы». А вот «страховка от развода» интересовала россиян в 4 раза чаще.

В целом за год жители России вводили запрос «страховка» около 20,5 млн раз.

Ранее эксперты «Согласия» рассказали, что кроме привычных автомобилей, квартир или дач в портфеле компании есть и нестандартные кейсы — к примеру, страхование рыбы, вольеров для собак и предметов искусства.