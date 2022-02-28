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Понедельник, 28 февраля, 2022

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе и больших выходных

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Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе и больших выходных

7info7

В России началась шестидневная рабочая неделя, за которой последуют большие праздничные выходные.

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Юрист HeadHunter Татьяна Нечаева пояснила РИА Новости, что суббота – рабочая, но рабочий день будет сокращён на час. Притом шестидневка будет у тех, кто работает обычно пять дней в неделю.

Отдыхать россияне будут с 6 по 8 марта, 8 марта – Международный женский день.

При этом эксперт отметила, что, несмотря на сокращение рабочего дня 22 февраля и 5 марта, работодатели обязаны выплатить ту же сумму, какая установлена при восьмичасовом рабочем дне.

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