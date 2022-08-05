Россиян предупредили о мошенничестве от имени Ozon. SMS рассылки якобы от менеджеров Ozon граждане начали получать после крупного пожара на подмосковном складе компании.

Скриншоты переписок публикует Telegram-канал SHOT.

«Если вы вдруг получили подобные СМС от «менеджера Ozon» с предложением подзаработать — не ведитесь. Это мошенники, которые по случайности (или не совсем) активизировались после пожара на складе компании в Подмосковье и устроили массовую рассылку» – говорится в сообщении.

Злоумышленники предлагают заманчивые условия: удалённый график и зарплату до 30 тысяч рублей в день. Однако при переписке с «менеджером Ozon» выясняется, что сначала требуется регистрация на некой торговой платформе рейтинга продавцов и пополнить свой аккаунт на 500 рублей, якобы для того, чтобы Ozon приступил к обучению нового персонала.

В Ozon заявили, что таким способом новых сотрудников они не набирают.