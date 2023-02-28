В 2022 году Россия стала восьмой страной в мире по продажам смартфонов — на отечественном рынке было реализовано 2,3% выпущенных мировой промышленностью гаджетов. Это следует из исследования российской GS Group, с которыми ознакомились «Известия».

Годом ранее наша страна находилась на шестой строчке с долей в 2,6%.

Снижения хватило, чтобы пропустить вперед Японию (2,5%) и Мексику (2,8%), подсчитали авторы документа. Лидерами по потреблению гаджетов по-прежнему остаются Китай (в 2022-м на него пришлось 24,1%), Индия (12,7%) и США (11,9%), за ними следуют Бразилия и Индонезия с показателями в (3,1%).

Интерес к смартфонам в России, в частности, поддерживается благодаря высокому уровню развития цифровой экономики, в которой именно этот гаджет считается одним из ключевых компонентов, объясняет руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. Покупатели сократили во II квартале 2022 года расходы на товары не первой необходимости, но, когда ситуация нормализовалась, и появился отложенный спрос, — доля России выросла до 3,1% в III квартале 2022-го и до 2,9% в IV квартале, подсчитали в GS Group.

Параллельный импорт, стабильность цен и насыщения рынка брендами из КНР, по мнению Александра Суркова, приведет к тому, что в этом году Россия вернет себе шестое место, а ее доля в ближайшие несколько лет будет не ниже 2,5%.

Сохранение статуса одного из крупнейших мировых рынков означает, что российские покупатели по-прежнему в числе первых будут получать новинки от производителей (в частности, китайских), сохранятся скидки и промоакции, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. После стабилизации геополитической ситуации вполне возможно и возвращение ушедших брендов: российские площадки по-прежнему крайне привлекательны для них, заключил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Места сбываются: Россия удержалась в топ-10 стран по продажам смартфонов