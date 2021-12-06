Росприроднадзор подал в суд на завод «Техно» в Рязани

Арбитражный суд Рязанской области принял к рассмотрению иск Приокского управления Роспотребнадзора к ООО «завод Техно» в Рязани. Электронное дело появилось на сайте суда.

Росприроднадзор просит прекратить действие «разрешения № 0060/17 на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) от 27.10.2017».

Предварительное заседание назначено на 27 декабря.

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Ранее сотрудники ведомства провели проверки на предприятии, после которых сообщили о выявленных нарушениях.