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Понедельник, 6 декабря, 2021
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Росприроднадзор подал в суд на завод «Техно» в Рязани

7info

Арбитражный суд Рязанской области принял к рассмотрению иск Приокского управления Роспотребнадзора к ООО «завод Техно» в Рязани. Электронное дело появилось на сайте суда.

Росприроднадзор просит прекратить действие «разрешения № 0060/17 на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) от 27.10.2017».

Предварительное заседание назначено на 27 декабря.

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Ранее сотрудники ведомства провели проверки на предприятии, после которых сообщили о выявленных нарушениях.

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